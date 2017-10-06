6 октября 1992 года: Мелор Барциц о выходе к Псоу

Подробности военной операции слушайте в подкасте.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
Подробности военной операции слушайте в подкасте.
Пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата Абхазии по футболу и подготовке к мероприятиям в память футболиста Виталия Дараселия, состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.
Посольство РФ считает, что мандат миротворческой миссии ООН должен быть ограничен охраной наблюдателей ОБСЕ на Юго-Востоке Украины, и призывает Украину не игнорировать попытки установить мир.
Пресс-конференция посвященная итогам Чемпионата Абхазии по футболу и подготовке к мероприятиям в память футболиста Виталия Дараселия состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел прием граждан республики, которые ранее обратились к нему с самыми разными вопросами.
Совещание Европейской региональной экспертной группы Международной организации гражданской авиации проходит в эти дни в Баку.
Всю ответственность за разгромное поражение сборной Армении по футболу от команды Польши взял на себя Генрих Мхитарян.
Автобусом, столкнувшимся с поездом во Владимирской области России, управляли два водителя из Казахстана. Один из них погиб.
Кыргызстан и Узбекистан впервые начнут сотрудничество в военной сфере - об этом договорились президенты двух стран по итогам встречи в Ташкенте.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуры комплект столового белья изо льна с вышивкой.
Пять человек погибли в результате взрыва в латвийском городе Саулкрасты – по предварительным данным взорвался отопительный котел.
Беларусь до конца этого года инициирует проведение еще одного раунда переговоров с Литвой по строительству БелАЭС в Островце.
Приднестровье не намерено обсуждать тему пересмотра формата существующей миротворческой миссии на Днестре и вывода российских миротворцев.
Россия и Таджикистан подписали протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении ряда товаров.
Следственный комитет России уточнил число погибших в катастрофе во Владимирской области – трагедия унесла 16 жизней. Посольство Узбекистана выясняет подробности.
Эстония призывает навести порядок в отношениях с Интерполом – ее беспокоит практика использования организации для розыска и мести политическим оппонентам.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел прием граждан республики, которые ранее обратились к нему с самыми разными вопросами.
Совещание Европейской региональной экспертной группы Международной организации гражданской авиации проходит в эти дни в Баку.
Всю ответственность за разгромное поражение сборной Армении по футболу от команды Польши взял на себя Генрих Мхитарян.