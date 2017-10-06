6 октября 1992 года: Мелор Барциц о выходе к Псоу

"В самом начале войны я и мои друзья были в команде Ибрагима Яганова. После взятия Гагры, 5 октября, у нашей группы была задача высадиться десантом в районе Холодной речки перед наступлением на Псоу. Мы должны были зайти в тыл к грузинам", — рассказывает ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Мелор Барциц.

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