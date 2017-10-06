Букштейн о давлении США на RT: американцы всего боятся

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Google изъяла телеканал Russia Today из премиум-пакета на YouTube. Об этом заявили в компании. Решение принято в связи с расследованиями Конгресса о вмешательстве России в американские выборы. Ситуацию на радио Sputnik комментирует шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации» Леонид Букштейн.