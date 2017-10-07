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Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: 150 миллионов рублей сэкономит Абхазия при импорте топлива

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О поставках нефтепродуктов, которые будут освобождаться от российской экспортной пошлины, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

6 октября министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба и заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов в Москве подписали протокол об объемах нефтепродуктов на 2018 год, которые будут поставляться в Абхазию с освобождением от экспортной пошлины.

"Внутреннее потребление увеличивается ежегодно. Благодаря такой форме поддержки со стороны Российской Федерации, цена бензина в Абхазии значительно дешевле, чем в России. К примеру, розничная цена на дизельное топливо в Абхазии ниже на 4 рубля за литр, чем в соседнем Краснодарском крае. По другим видам топлива разница превышает 11%. В соответствии с подписанным протоколом, в 2018 году Абхазия сэкономит при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации более 150 миллионов рублей", — отметил Адгур Ардзинба.

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