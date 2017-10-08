Нагорнова: социальная пассивность приводит к подростковому вандализму

"Подростки разрушают авторитеты, и психологи знают, что особенности поведения молодых людей в группах связаны с девиантным поведением, то есть с отклонением от общепринятых норм. Зачастую это приводит к проявлениям вандализма. Как правило, особенно ярко это может проявляться в группе подростков", — сказала Нагорнова в интервью радио Sputnik Кыргызстан

Она пояснила, что родители и преподаватели перестают быть устойчивыми авторитетами в этом возрасте и подростки стремятся заполнить вакуум кем-то властным или сильным в их глазах. Поэтому идея крушить что-то возникает у кого-нибудь одного, и все в группе это поддержат. Психологи называют данное явление "зараженностью группы", — заявила Нагорнова.