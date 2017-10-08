Самсонов: мощность пылесосов не влияет на экологию

По данным МЧС, авиацией произведено 15 сбросов, слито 75 тонн воды. Из здания выведено более 3 тысяч человек.

Колумнист Sputnik Сария Кварацхелия в день рождения Марины Цветаевой размышляет о том, насколько поэтесса близка по духу абхазским женщинам, так как ей была свойственна та самая черта, которая более всего ценилась в Абхазии, присущая главной героине романа Дмитрия Гулиа "Камачич" - "ахаҵамԥҳәыс"( не по-женски мужественная - абх.)