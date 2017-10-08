Самсонов: мощность пылесосов не влияет на экологию

В странах ЕС вступил в силу очередной запрет на продажу пылесосов, на этот раз мощностью выше 900 Вт. В Брюсселе посчитали, что новая мера позволит экономить электроэнергию и положительно скажется на экологии. Главный редактор портала "Эколайф" Александр Самсонов о целесообразности нововведения.
По данным МЧС, авиацией произведено 15 сбросов, слито 75 тонн воды. Из здания выведено более 3 тысяч человек.
Подопечная Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Аслана Джинджолия с диагнозом несовершенный остеогенез после очередной успешной операции восстанавливается в клинике "Святой Екатерины" в Хорватии.
Колумнист Sputnik Сария Кварацхелия в день рождения Марины Цветаевой размышляет о том, насколько поэтесса близка по духу абхазским женщинам, так как ей была свойственна та самая черта, которая более всего ценилась в Абхазии, присущая главной героине романа Дмитрия Гулиа "Камачич" - "ахаҵамԥҳәыс"( не по-женски мужественная - абх.)
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
У некоторых потребителей батареи станут горячими уже в понедельник, у других же – в пятницу.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.