Абесалом Кварчия: в Абхазии будет создан совет экспортеров

О возможностях, которые открывает для абхазских бизнесменов правительственная целевая программа "Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы", в интервью Sputnik Абхазия рассказал предприниматель Абесалом Кварчия.

Уже началась работа по приему заявок на участие в программе "Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы" и рассмотрению вопросов, стоящих перед организациями-экспортерами. Об этом на совещании с участием организаций-экспортеров сообщил 3 октября заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба.

На совещании представители экспортоориентированных организаций поддержали идею создания совещательного органа, который поможет более оперативно решать возникающие проблемы.

"Без поддержки государства нам будет сложно конкурировать на внешнем рынке. По итогам совещания было принято решение создать совет экспортеров Абхазии. Думаю, что это будет очень серьезный шаг в развитии бизнеса в стране", — отметил в интервью радио Sputnik Абхазия Абесалом Кварчия.



