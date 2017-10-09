Тугуш: на "Золотой осени" впервые дегустировали абхазский мед

Одну из пяти золотых наград, которые завоевала абхазская продукция на Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" досталась абхазскому меду. Об участии в выставке и о значимости медовой отрасли для Абхазии, в интервью Sputnik рассказал руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

"В этот раз на выставке "Золотая осень" Абхазия сделала акцент на мед. Даже столиками служили специальные ульи. Мы принимаем участие в выставке в пятый раз, но до сих пор нам не удавалось представить нашу продукцию на дегустацию. На это раз все удалось сделать, и мы получили хороший результат", — рассказал Тугуш в интервью ведущей Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

Более подробное интервью с руководителем РУП "Абхазмед" Дауром Тугуш слушайте в подкасте.



