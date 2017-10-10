Гванца Мачавариани: в Абхазии перестали бояться обращаться к психиатру

Во Всемирный день психического здоровья врач-психиатр Гванца Мачавариани в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказала, насколько востребованы врачи ее специальности в республике.





"Хотелось бы отметить, что в последнее время психиатрическая настороженность общества в целом уменьшилась. Люди, которые раньше годами считали, что находиться длительное время в подавленном и безрадостном состоянии – это нормально, сейчас хотят себе помочь, они обращаются к врачам", — рассказала Гванца Мачавариани в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.