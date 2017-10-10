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Алексей Мухин
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Мухин о Каталонии: европейская демократия за гранью кризиса

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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (37)
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Стоит ли Каталонии быть независимой? Об этом в студии Sputnik говорит политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Потеря суверенности Европы – и ползучая военная оккупация, которой занимаются США, и принятие решений под давлениями, имеется ввиду присоединение к антироссийским санкциям, — все это привело европейскую демократию не то что на грань кризиса, а уже вытолкнуло ее за эту грань", отметил Алексей Мухин в интервью радио Sputnik.


Темы:
Референдум о независимости Каталонии (37)



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