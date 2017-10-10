Мухин о Каталонии: европейская демократия за гранью кризиса

Стоит ли Каталонии быть независимой? Об этом в студии Sputnik говорит политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Пресс-конференция по итогам Международной агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" в Москве с участием министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба и победителей выставки Камиллы Квициния и Дура Тугуш прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 октября.
Несмотря на очевидную возможность использовать криптовалюты для отмывания денежных средств, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем, Путин признает актуальность этой цифровой технологии для всего мира.
Во Всемирный день борьбы со смертной казнью юрист Олег Папаскири рассказал о том, насколько был бы эффективен этот способ наказания в условиях Абхазии.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.
Трое иностранных экстремалов спрыгнули с парашютом с самого высокого знания Казахстана – комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.
В Интернете появились записи телефонных разговоров неизвестных людей о готовящихся в Кыргызстане беспорядках.
Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября, белорусское правительство не исключает перевода расчетов на российские рубли.
Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".
Предложение Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья не нашло поддержку у НАТО, но урегулирование ситуации не близко, считает эксперт.
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетит в Душанбе на заседание глав военных ведомств стран СНГ.
МЧС России не подтвердило информацию о гибели узбекистанцев при пожаре на строительном рынке "Синдика" в Московской области.
В Таллиннском заливе проходят учения водолазов, цель – поиск опасных подводных объектов и обезвреживание взрывчатых веществ.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.