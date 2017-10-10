Татьяна Судец: только вспоминаю Аллана Чумака, тут же начинаю кашлять

Известная советская и российская телеведущая, диктор телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Судец рассказала радио Sputnik Беларусь, как Аллан Чумак лечил ее перед эфиром утренней программы.
"Видите, как только заговорили про Чумака, я опять стала кашлять… Мы с ним соприкоснулись на программе "Утро", у меня болело горло, была простуда, он меня полечил, но с тех пор как только начинаю о нем говорить — тут же начинаю кашлять. Причем я не притворяюсь… Нормальный был человек, работал в спортивной редакции, потом вдруг стал экстрасенсом. Кому-то помогал, кому-то нет", — вспоминает Судец.
Аллан Чумак прославился на рубеже 90-х годов своими телевизионными сеансами, в которых не только рассказывал, но и демонстрировал свои способности "заряжать" различные субстанции, в основном, воду. Целитель убеждал аудиторию, что вода получает энергетический заряд не только у присутствующих в студии, но и у телезрителей. В конце 2000-х годов Чумак рассказал в интервью, что особым способностям его обучали голоса, говорившие в голове.