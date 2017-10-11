Гвинджия об участии в выставке ANUGA: Абхазия вызывает интерес у экспортеров

"Для меня очень интересно было посетить многочисленные павильоны, которые представлены разными странами и разными видами продукции. Я даже не думал, что существуют такие виды товаров, которые я увидел. Здесь можно встретить практически все. Для Абхазии важно посещать такие выставки, так как здесь мы можем перенять очень важный опыт, который поможет нам самим развивать свое производство и выходить на новые рынки", — отметил Гвинджия.

Выставка ANUGA — это одно из важнейших событий пищевой индустрии. Специалисты приезжают на выставку с целью наладить контакты, получить актуальную информацию и заключить контракты напрямую.



