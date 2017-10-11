Гвинджия об участии в выставке ANUGA: Абхазия вызывает интерес у экспортеров

Выставка ANUGA — это одно из важнейших событий пищевой индустрии. Специалисты приезжают на выставку с целью наладить контакты, получить актуальную информацию и заключить контракты напрямую.
О своем участии в крупнейшей в мире выставке продуктов питания ANUGA, которая проходит в Кельне, вице-президент международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия рассказал Sputnik Абхазия.
Выставка ANUGA — это одно из важнейших событий пищевой индустрии. Специалисты приезжают на выставку с целью наладить контакты, получить актуальную информацию и заключить контракты напрямую.
Юбилейные монеты в честь 85-летия Абхазского государственного университета выпущены в двух видах – серебряная и серебряная с золочением, рассказал председатель Нацбанка республики Беслан Барателиа.
Власти Испании требуют от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость.
Власти Южной Осетии заинтересовались деятельностью организации после сообщения в Генпрокуратуру о том, что на ее собраниях пропагандируется литература и идеи экстремистского характера
В столице Южной Осетии произошла утечка газа и взрыв в одном из частных домов, в результате чего строение было полностью разрушено.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генерального директора ЮНЕСКО после первого тура голосования.
Из более чем девяти миллионов армян, проживающих в мире, два миллиона – исламизированы . Можно ли вернуть их «к истокам»?
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву за поразивший страну топливный дефицит.
На границе Кыргызстана с Казахстаном введен усиленный вариант несения службы, из-за чего в пунктах перехода отмечается большое скопление людей и транспорта.
Переход на российские рубли при оплате Беларусью российских поставок газа возможен в будущем, считают в Минске.
Президент Латвии, который, судя по выступлению в ООН, не очень владеет английским, мог бы говорить на русском – такое предложение сделал экс-глава МВД Алоиз Вазнис.
После того, как «Красный октябрь» выиграл спор об использовании бренда «Красная шапочка», страны Балтии смогут покупать оригинальную продукцию российского производителя.
Европарламент рекомендуют создать трастовый фонд для инвестиций социально-экономическую в инфраструктуру Молдовы.
Сотрудники бюро Интерпола в Таджикистане задержаны при получении взятки в размере по 15 тысяч сомони или более полутора тысяч долларов.
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил удовлетворенность в связи с желанием Узбекистана и Туркменистана активнее участвовать в деятельности Содружества.
Пехотная рота Королевских вооруженных сил Великобритании в количестве 130 солдат отрабатывает патрулирование острова Сааремаа.
В столице Южной Осетии произошла утечка газа и взрыв в одном из частных домов, в результате чего строение было полностью разрушено.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генерального директора ЮНЕСКО после первого тура голосования.
Из более чем девяти миллионов армян, проживающих в мире, два миллиона – исламизированы . Можно ли вернуть их «к истокам»?