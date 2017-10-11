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Леонид Чамагуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чамагуа: за год число многодетных абхазских семей увеличится на 60 процентов

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О результатах работы негосударственного благотворительного демографического фонда "Азхара" на радио Sputnik Абхазия рассказал один из учредителей фонда, депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа.

"На сегодняшний день фонд "Азхара" оказал материальную помощь 244 семьям абхазов. Еще около 40 семей обратились за помощью в прошедшем месяце, выплаты им будут производиться в ближайшее время. По данным Министерства соцобеспечения, в 2014-2016 годах в среднем в Абхазии 220-230 семей обзаводились третьим и последующими детьми. У нас на сегодняшний день уже около 280 обращений, думаю, что к концу года эта цифра будет в пределах 400", — отметил Леонид Чамагуа в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу. 

С января 2017 года в Абхазии работает новый проект благотворительного демографического фонда "Азхара". За рождение третьего и каждого последующего ребенка семьям абхазов внебюджетный фонд выплачивает по 100 тысяч рублей. Полную версию интервью с Леонидом Чамагуа слушайте на радио Sputnik Абхазия. 





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