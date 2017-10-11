Чамагуа: за год число многодетных абхазских семей увеличится на 60 процентов

"На сегодняшний день фонд "Азхара" оказал материальную помощь 244 семьям абхазов. Еще около 40 семей обратились за помощью в прошедшем месяце, выплаты им будут производиться в ближайшее время. По данным Министерства соцобеспечения, в 2014-2016 годах в среднем в Абхазии 220-230 семей обзаводились третьим и последующими детьми. У нас на сегодняшний день уже около 280 обращений, думаю, что к концу года эта цифра будет в пределах 400", — отметил Леонид Чамагуа в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

С января 2017 года в Абхазии работает новый проект благотворительного демографического фонда "Азхара". За рождение третьего и каждого последующего ребенка семьям абхазов внебюджетный фонд выплачивает по 100 тысяч рублей. Полную версию интервью с Леонидом Чамагуа слушайте на радио Sputnik Абхазия.



