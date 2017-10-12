Делба: в АГУ молодых предпринимателей научат вести бизнес

23 октября в АГУ стартует программа "Инвестиции в человеческий капитал". Она направлена на обучение начинающих предпринимателей новым знаниям и навыкам, необходимым для создания собственного дела и работы с бизнес-проектами. Об этом Sputnik Абхазия рассказал проректор по экономическим вопросам и международным связям АГУ Владимир Делба.

"Принять участие в этой программе может любой желающий в возрасте до 35 лет при наличии собственного бизнеса или предпринимательской идеи. Для всех слушателей участие в программе является бесплатным. Заявки на участие в программе принимаются в Министерстве экономики страны", — сообщил Владимир Делба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Все подробности о программе "Инвестиции в человеческий капитал", которая будет работать с 23 октября по 17 ноября 2017 года в АГУ, слушайте в подкасте.