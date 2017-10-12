Делба: в АГУ молодых предпринимателей научат вести бизнес

Все подробности о программе "Инвестиции в человеческий капитал", которая будет работать с 23 октября по 17 ноября 2017 года в АГУ, слушайте в подкасте.
23 октября в АГУ стартует программа "Инвестиции в человеческий капитал". Она направлена на обучение начинающих предпринимателей новым знаниям и навыкам, необходимым для создания собственного дела и работы с бизнес-проектами. Об этом Sputnik Абхазия рассказал проректор по экономическим вопросам и международным связям АГУ Владимир Делба.
Все подробности о программе "Инвестиции в человеческий капитал", которая будет работать с 23 октября по 17 ноября 2017 года в АГУ, слушайте в подкасте.
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Передача Анкаре технологии производства ЗРК С-400 не обсуждается – глава МИД Турции, делая заявления о совместном производстве, чего-то не понимает, считают эксперты.
Армения и Россия готовятся подписать новый оборонный кредит на 100 миллионов долларов сроком погашения 15 лет под 3% годовых.