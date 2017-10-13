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Фёдор Теплухин
© Sputnik / Илона Хварцкия

Теплухин: впервые в Абхазии пройдут заплывы на открытой воде

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14 октября в Сухуме состоится Кубок Евразии по плаванию на открытой воде. О том, кто примет участие в соревнованиях и чем они примечательны, на радио Sputnik Абхазия организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.

"Серия "Кубок Евразии по плаванию на открытой воде" в этом году включал в себя 13 этапов, которые прошли в разных городах и регионах России. В финал попали только участники, которые попали в топ-5 в своих возрастных категориях на одном из этапов. Но также мы даем всем желающим присоединиться к этому событию", — рассказал Федор Теплухин. 




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