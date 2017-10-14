Кочатков: визит к онкологу еще не повод привыкать к земле

Как рассказал Sputnik Узбекистан заведующий отделением общей онкологии и колопроктологии сети клиник МЕДСИ Александр Кочатков, рак — болезнь сложная, но в отличие, например, от инфаркта, она не убивает за два часа.

"В плане онкологии — с ней отчасти проще. Это благородный и сильный соперник… По мне, инфаркт и инсульт гораздо страшнее. Человек вечером ложится спасть с планами на жизнь, а утром не может пошевелить ни рукой, ни ногой. В этом смысле онкологическое заболевание — это знак, что не стоит откладывать важные дела на потом. При этом еще очень важно отношение самого пациента к этой проблеме", — пояснил врач.

По его словам, многие, узнав о серьезных проблемах со здоровьем, зарывают голову в песок вместо того, чтобы обследоваться и пройти лечение. К тому же современная наука близка к тому, чтобы победить многие болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми, вплоть до исправления генетического кода.



