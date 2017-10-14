17:51 14 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Заведующий отделением общей онкологии и колопроктологии сети клиник МЕДСИ Александр Кочатков
© Sputnik.

Кочатков: визит к онкологу еще не повод привыкать к земле

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний позволяют обнаружить и вылечить рак на ранних стадиях, но многое зависит и от отношения пациента к выявленной проблеме.

Как рассказал Sputnik Узбекистан заведующий отделением общей онкологии и колопроктологии сети клиник МЕДСИ Александр Кочатков, рак — болезнь сложная, но в отличие, например, от инфаркта, она не убивает за два часа.

"В плане онкологии — с ней отчасти проще. Это благородный и сильный соперник… По мне, инфаркт и инсульт гораздо страшнее. Человек вечером ложится спасть с планами на жизнь, а утром не может пошевелить ни рукой, ни ногой. В этом смысле онкологическое заболевание — это знак, что не стоит откладывать важные дела на потом. При этом еще очень важно отношение самого пациента к этой проблеме", — пояснил врач.

По его словам, многие, узнав о серьезных проблемах со здоровьем, зарывают голову в песок вместо того, чтобы обследоваться и пройти лечение. К тому же современная наука близка к тому, чтобы победить многие болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми, вплоть до исправления генетического кода.


По теме

Победить рак: история исцеления Земфиры Гунба
Онколог: рак — это болезнь пожилых
Онколог: в Абхазии до 600 человек в год заболевают раком



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Тореро с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
Самые яркие фото недели: коррида в Мадриде и кабаре в Сингапуре
Handmade: самый опасный патрон
Handmade: самый опасный патрон
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia