Вылечить аэрофобию можно, пройдя специальные курсы. Простые уговоры и самовнушение тут не помогут, считает директор центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полетов, Алексей Герваш.
Герваш: боязнь авиаполетов – это психическое расстройство
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Директор центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полетов, Алексей Герваш рассказал Sputnik Молдова о том, как преодолеть аэрофобию.
"Корни этой проблемы — дефицит доверия. А сама по себе аэрофобия — это психическое расстройство. Эта проблема не является врожденной, и ей в основном страдают люди, которые испытывают ощущение опасности от окружающего мира", — рассказал Алексей Герваш в интервью радио Sputnik Молдова.
По словам Герваша, вылечить аэрофобию можно, пройдя специальные курсы. Простые уговоры и самовнушение тут не помогут.
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