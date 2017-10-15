Герваш: боязнь авиаполетов – это психическое расстройство

Вылечить аэрофобию можно, пройдя специальные курсы. Простые уговоры и самовнушение тут не помогут, считает директор центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полетов, Алексей Герваш.

Директор центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полетов, Алексей Герваш рассказал Sputnik Молдова о том, как преодолеть аэрофобию.

"Корни этой проблемы — дефицит доверия. А сама по себе аэрофобия — это психическое расстройство. Эта проблема не является врожденной, и ей в основном страдают люди, которые испытывают ощущение опасности от окружающего мира", — рассказал Алексей Герваш в интервью радио Sputnik Молдова.

По словам Герваша, вылечить аэрофобию можно, пройдя специальные курсы. Простые уговоры и самовнушение тут не помогут.



