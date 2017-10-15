Кобахия: памятник Надежде Курченко будет восстановлен в ближайшее время

Уже в ближайшие дни станут известны сроки восстановления памятника бортпроводнице Надежде Курченко, погибшей в октябре 1970 года в результате теракта, рассказал на радио Sputnik Абхазия заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Во время Отечественной войны народа Абхазии памятник Курченко значительно пострадал. Он подвергался постоянным обстрелам со стороны оккупантов – они вымещали зло на памятниках, объектах, представляющих ценность для народа. В 2010 году городская администрация выделила деньги на реставрацию памятника, удалось немного "залатать дыры", но в 2013 году на памятник упало дерево и он сильно пострадал. Сейчас памятник находится на складе. В ближайшие дни решится вопрос о том, когда он будет восстановлен", — сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия Батал Кобахия.

15 октября 1970 года девятнадцатилетняя бортпроводница Сухумского авиационного отряда Надежда Курченко, попыталась предотвратить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом Батуми – Сухум – Краснодар. Подвиг стоил ей жизни.