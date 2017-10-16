Теплухин: в планах провести триатлон и плавание в Абхазии и в 2018 году

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В Сухуме 14 и 15 октября состоялись Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, забег "Сухумский октябрь" и соревнования по триатлону. О планах на 2018 год на радио Sputnik Абхазия поделился организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.