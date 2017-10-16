Смыр о госслужбе Абхазии: закон определил бы статус и зарплату чиновника

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В понедельник 16 октября на заседании Парламента Абхазии депутаты рассмотрят постановление о создании рабочей группы в Парламенте по разработке законодательства о государственной службе республики. Что предполагает создание данной службы, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала депутат Парламента республики Натали Смыр.