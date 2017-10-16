18:29 16 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Джения Эсма
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джения о гастролях Госоркестра в Москве: пригласил Анатолий Судаков

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

О том, как из совместных концертов Государственного оркестра Абхазии и Государственной капеллы Москвы зародилась дружба, а впоследствии родилась идея гастролей абхазского музыкального коллектива на лучших площадках Москвы, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа.

"Семь-восемь месяцев назад на сцене Государственной филармонии Абхазии встретились два коллектива: Государственный камерный оркестр и Государственная капелла Москвы имени В. Судакова. Вначале коллективы просто работали, сотрудничали на сцене, а потом стали дружить. Из этой дружбы выросла идея проводить концерты и на престижнейших площадках Москвы", — рассказала Эсма Джения. 

С 20 по 23 октября Абхазский государственный оркестр выступит с гастролями в Москве. 

По теме

Терзян: впервые Госоркестр Абхазии выступит с гастролями в Москве



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кража невесты
    Сходила за хлебом

    Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.

  • В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении
    Встреча в Женеве

    Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.

  • Пистолет
    Убийство в центре Москвы

    В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.

  • Евро
    Опустевшая "заначка"

    Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.

  • Флаг Польши, архивное фото
    Друзья-соперники

    Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.

  • День вина в Кишиневе, центральная площадь города
    Не день вина

    Из-за непогоды количество туристов, посетивших День вина в Молдове, оказалось меньше, чем ожидалось: праздник посетили около 100 тысяч человек.

  • Кража невесты
    Сходила за хлебом

    Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.

  • В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении
    Встреча в Женеве

    Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.

  • Пистолет
    Убийство в центре Москвы

    В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
Выгодно: чем в Парламенте обосновали изменения в законе о налоге на прибыль
Выгодно: чем в Парламенте обосновали изменения в законе о налоге на прибыль
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia