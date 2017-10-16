Джения о гастролях Госоркестра в Москве: пригласил Анатолий Судаков

О том, как из совместных концертов Государственного оркестра Абхазии и Государственной капеллы Москвы зародилась дружба, а впоследствии родилась идея гастролей абхазского музыкального коллектива на лучших площадках Москвы, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа.

"Семь-восемь месяцев назад на сцене Государственной филармонии Абхазии встретились два коллектива: Государственный камерный оркестр и Государственная капелла Москвы имени В. Судакова. Вначале коллективы просто работали, сотрудничали на сцене, а потом стали дружить. Из этой дружбы выросла идея проводить концерты и на престижнейших площадках Москвы", — рассказала Эсма Джения.

С 20 по 23 октября Абхазский государственный оркестр выступит с гастролями в Москве.