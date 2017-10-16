Ладария: впервые суверенная Абхазия принимает участие в ВФМС

"Создается Международная ассоциация молодых дипломатов. Скорее всего в ней будет принимать участие Абхазия, что является важным историческим событием. Думаю, это наша общая победа. Во время открытия форума, мне была оказана честь сидеть в президиуме рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это связано с тем, что формат молодых дипломатов существует в России, Абхазии, Белоруссии. Представители всех этих стран сидели в президиуме, потому что мы тесно и плодотворно взаимодействуем с российскими коллегами", рассказал Ладария.

Видео выступления Инара Ладария смотрите здесь>>