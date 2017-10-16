23:17 16 Октября 2017
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Инар Ладания
Screenshot: RT

Ладария: впервые суверенная Абхазия принимает участие в ВФМС

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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (23)
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Об участии в Глобальном форуме молодых дипломатов, который проходит в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Sputnik Абхазия рассказал заместитель председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария.

"Создается Международная ассоциация молодых дипломатов. Скорее всего в ней будет принимать участие Абхазия, что является важным историческим событием. Думаю, это наша общая победа. Во время открытия форума, мне была оказана честь сидеть в президиуме рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это связано с тем, что формат молодых дипломатов существует в России, Абхазии, Белоруссии. Представители всех этих стран сидели в президиуме, потому что мы тесно и плодотворно взаимодействуем с российскими коллегами", рассказал Ладария. 

Видео выступления Инара Ладария смотрите здесь>>

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (23)

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