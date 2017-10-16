Ладария: впервые суверенная Абхазия принимает участие в ВФМС

Об участии в Глобальном форуме молодых дипломатов, который проходит в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Sputnik Абхазия рассказал заместитель председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария.
Первенство России среди ветеранов проходило с 29 сентября по 16 октября в Сочи.
Дмитрий Маршан, который занимал должность Уполномоченного по правам человека, несмотря на уговоры депутатов Парламента Абхазии, настоял на сложении своих полномочий и объяснил причину ухода.
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона из Европы во вторник 17 октября, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.
Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм.
В США нет демократии и свободы слова, заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с международными наблюдателями за выборами президента Кыргызстана.
Беларусь лидирует в СНГ по производству картофеля, мяса и молока – об этом говорят данные Национального статистического комитета страны.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.
Из-за непогоды количество туристов, посетивших День вина в Молдове, оказалось меньше, чем ожидалось: праздник посетили около 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин помог таджикскому волонтеру попасть на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Узбекские гребцы на чемпионате Азии в Сингапуре завоевали три золота и бронзу и получили лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
Явка в 53,3% на местных выборах Эстонии — сигнал тревоги политикам: активность избирателей в стране - самая низкая за последнее десятилетие.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.