Константин Тужба: готовим детей к участию в "Moscow Open-2018"

О своем участии в Чемпионате России по шахматам среди ветеранов и о подготовке детей к участию в Международном Кубке РГСУ по шахматам "Moscow Open-2018", на радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Участие в Чемпионате России по шахматам – это, прежде всего, возможность встретиться с руководством Федерации шахмат России, обсудить дальнейшие планы, провести организационную работу по продвижению Чемпионата "Абхазия Open". Кроме того, нужно было обсудить организационные вопросы участия наших детей в в "Moscow Open-2018". В конце января мы повезем в Москву около 30 детей", — сообщил Константин Тужба.

С 7по 15 октября в Сочи проходило Первенство России по шахматам среди ветеранов. Участие в нем принимал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.



