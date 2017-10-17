14:56 17 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Константин Тужба
© Sputnik. Томас Тхайцук

Константин Тужба: готовим детей к участию в "Moscow Open-2018"

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

О своем участии в Чемпионате России по шахматам среди ветеранов и о подготовке детей к участию в Международном Кубке РГСУ по шахматам "Moscow Open-2018", на радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Участие в Чемпионате России по шахматам – это, прежде всего, возможность встретиться с руководством Федерации шахмат России, обсудить дальнейшие планы, провести организационную работу по продвижению Чемпионата "Абхазия Open". Кроме того, нужно было обсудить организационные вопросы участия наших детей в в "Moscow Open-2018". В конце января мы повезем в Москву около 30 детей", — сообщил Константин Тужба. 

С 7по 15 октября в Сочи проходило Первенство России по шахматам среди ветеранов. Участие в нем принимал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

  • Цены на бензин
    Высочайший контроль

    Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.

  • Флаг Евросоюза на флагштоке. Архивное фото
    Найти негатив

    ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными

  • Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха
    Все лучшее – детям!

    Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

  • Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре
    Последний полет

    Власти Молдовы начали подготовку процедуры репатриации погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik
Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia