Вассерман: молодежные фестивали – противовес лживой пропаганде

Стена лживой пропаганды начинает разваливаться, стоит один раз попробовать на вкус правду, отметил в интервью Sputnik публицист Анатолий Вассерман, принимая участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню искоренения нищеты, который отмечается 17 октября.
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини рассуждает о миграции, санкциях ЕС против России и о "Соединенных штатах Европы" в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Молдова.
О том, какое значение имеет для общероссийской и крымской региональной экономики отказ Турции принимать корабли из крымских портов, рассуждает для РИА Новости Дмитрий Лекух.
За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.
В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.
Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.
Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.
ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными
Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.
От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.
Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.
Власти Молдовы начали подготовку процедуры репатриации погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.
Российские спасатели готовят таджикских коллег к организации защиты населения от природных и техногенных катастроф.
Глава Чеченской республики находится с визитом в Узбекистане. После встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым Рамзан Кадыров намерен посетить Бухару и Самарканд.
Ученые-криптографы из Чехии опубликовали детальное техническое описание уязвимости выданных в Эстонии электронных ID-карт.
За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.
В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.
Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.