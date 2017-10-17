14:56 17 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Анатолий Вассерман

Вассерман: молодежные фестивали – противовес лживой пропаганде

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0

Стена лживой пропаганды начинает разваливаться, стоит один раз попробовать на вкус правду, отметил в интервью Sputnik публицист Анатолий Вассерман, принимая участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Насколько я могу судить, читают сегодня столько же, сколько раньше, если мерить в прочитанных буквах, но просто читают другие источники. Нынешняя молодежь черпает значительную часть информации из бесед на форумах, так же, как в мое время значительную часть информации черпали из бесед друг с другом", — отметил Вассерман в интервью Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

  • Цены на бензин
    Высочайший контроль

    Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.

  • Флаг Евросоюза на флагштоке. Архивное фото
    Найти негатив

    ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными

  • Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха
    Все лучшее – детям!

    Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

  • Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре
    Последний полет

    Власти Молдовы начали подготовку процедуры репатриации погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik
Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia