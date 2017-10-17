Мария Захарова о правде: всемирная журналистика под угрозой

В дискуссии "Свобода выбора и право на информацию в мире постправды" на полях ВФМС в Сочи приняла участие официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Центральном выставочном зале в Сухуме подвели итоги ежегодного арт-пленэра "Краски осени Абхазии – 2017", который проходил в республике с 10 по 17 октября.
17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника создан Рицинский национальный реликтовый парк.
На подготовку инвестиционного паспорта Сухума ушло около одного года, рассказал на пресс-конференции в АГТРК заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия во вторник 17 октября.
Трехлетний богатырь из Владикавказа смог толкнуть "Жигули" – видеоролик буквально взорвал социальные сети.
Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.
Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.
В казахстанском Петропавловске остро не хватает угля, власти объясняют дефицит нехваткой вагонов для его транспортировки в регион.
Кыргызстанца арестовали в России на 30 суток по обвинению в заведомо ложном сообщении о взрывном устройстве в больнице.
Историку и философу из России Петру Рябову, который отбыл шесть суток ареста в Беларуси, до 2027 года запретили въезд в страну.
Лайму Вайкуле снова уличили в нарушении закона: за выгул собак по пляжу Юрмалы певице может грозить штраф до 700 евро.
Президент Финляндии не верит в угрозу странам Балтии со стороны России: по его словам, такого же мнения придерживаются многие финны.
Общий государственный долг Молдовы за год увеличился более чем на треть и составил 2,92 миллиарда долларов США.
"Ночные волки" совершают мотопробег по Таджикистану: они везут иконы, чтобы передать во все церкви, которые встретятся на их пути.
Депутаты Узбекистана планируют запретить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, и их рекламу в дневное время.
В четверг в Таллинне открывается кинофестиваль "Неделя российских фильмов": на суд эстонской публике представят продукты российского кинематографа.
Трехлетний богатырь из Владикавказа смог толкнуть "Жигули" – видеоролик буквально взорвал социальные сети.
Руководители вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность.
Подписание Арменией соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на уровень жизни в стране, бонусом может стать только упрощение въезда в Евросоюз.