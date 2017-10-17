Мария Захарова о правде: всемирная журналистика под угрозой

В дискуссии "Свобода выбора и право на информацию в мире постправды" на полях ВФМС в Сочи приняла участие официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как определиться с тем, что есть правда? Есть сфера, в которой понятие правды, истины, лживости оценок или истинности суждений стоит наиболее остро – это журналистика. Это сфера профессиональной работы СМИ. Сегодня эта сфера находится под угрозой. Я говорю о всемирной журналистике", отметила Мария Захарова.