Маргарита Симоньян о СМИ будущего: каждый человек сам себе СМИ

На Фестивале молодежи в Сочи на несколько вопросов корреспондента Sputnik ответила Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября в Сочи принимает участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает пресс-служба Кремля.
Абхазская детская юношеская школа кино и ТВ под руководством режиссера Валентина Вяткина создала новый фильм "Тайна белого луча". О том, как проходила работа над фильмом, о съемках, премьере, о планах и работе школы читайте в репортаже Асиды Квициния.
Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия в интервью Sputnik сказал, что республика будет добиваться включения национальной сборной по футболу в состав ФИФА.
Председатель Верховного суда Южной Осетии Илона Хугаева подала в отставку, она возглавляла его с 2012 года.
ЕБРР выделил средства на строительство газопровода TANAP – он станет частью Южного газового коридора, который усилит энергетическую безопасность Европы.
Правительство Армении одобрило подписание соглашения с Россией об автомобильном сообщении между двумя странами.
Предварительную стоимость создания космического ракетного комплекса "Байтерек" назвали в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Закрытая граница с Казахстаном сильно бьет по швейной промышленности Кыргызстана – одной из важнейших отраслей экономики страны.
Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело против россиянина, который почти 20 лет получал две пенсии – и в России, и в Беларуси.
Центр госязыка Латвии дерусифицирует названия украинских городов – их латышское написание приблизили к украинскому произношению.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в ЕС необходимо ввести "военный Шенген", она собирается обсудить это на встрече глав государств Евросоюза.
Конституционный суд Молдовы в ответ на обращение правительства решит затянувшийся спор с президентом по министру обороны страны.
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что на границе Афганистана с Таджикистаном скапливаются серьезные силы "Талибана" и Исламского государства.
Алишер Усманов построит в Бухаре новый суперсовременный туристический комплекс, ориентированный на иностранных туристов.
Уволенный в 2016 году за критику военного парада Эстонии и союзников по НАТО спасатель Сергей Меньков продолжает поиски справедливости.
Председатель Верховного суда Южной Осетии Илона Хугаева подала в отставку, она возглавляла его с 2012 года.
ЕБРР выделил средства на строительство газопровода TANAP – он станет частью Южного газового коридора, который усилит энергетическую безопасность Европы.
Правительство Армении одобрило подписание соглашения с Россией об автомобильном сообщении между двумя странами.