Маргарита Симоньян о СМИ будущего: каждый человек сам себе СМИ

"Молодежь меняет под себя мир. Так происходит в любом поколении, в любой точке света и это неизбежно. А те люди, которые приехали в Сочи на Всемирный фестиваль – это во многом и есть авангард процессов, протекающих в современном мире. Технологии развиваются так, что каждый год приходит что-то новое. Каждый человек становится сам себе СМИ", отметила Маргарита Симоньян в интервью журналисту Sputnik Маше Крузе.