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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik. Владимир Трефилов

Маргарита Симоньян о СМИ будущего: каждый человек сам себе СМИ

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На Фестивале молодежи в Сочи на несколько вопросов корреспондента Sputnik ответила Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.

"Молодежь меняет под себя мир. Так происходит в любом поколении, в любой точке света и это неизбежно. А те люди, которые приехали в Сочи на Всемирный фестиваль – это во многом и есть авангард  процессов, протекающих в современном мире. Технологии развиваются так, что каждый год приходит что-то новое. Каждый человек становится сам себе СМИ", отметила Маргарита Симоньян в интервью журналисту Sputnik Маше Крузе. 




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