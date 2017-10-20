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Президент открытого фестиваля Кунаки Кусова-Чухо Сулиета Аслановна.

Кусова-Чухо: Абхазия в четвертый раз соберет участников фестиваля "Кунаки"

© Фото: Томас Тхайцук
Радио
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Об XI фестивале "Кунаки", который пройдет в Абхазии с 15 по 20 ноября, на радио Sputnik Абхазия рассказала журналист, президент фестиваля Сулиета Кусова-Чухо.

"Проходит фестиваль уже 12 лет, и 12 лет я являюсь президентом этого фестиваля. А в этом году уже четвертый раз фестиваль мы будем проводить в Абхазии", — рассказала Сулиета Кусова-Чухо. 

С 15 по 20 ноября в столице Республики Абхазия пройдет XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".

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