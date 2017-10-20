Кусова-Чухо: Абхазия в четвертый раз соберет участников фестиваля "Кунаки"

С 15 по 20 ноября в столице Республики Абхазия пройдет XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".
Об XI фестивале "Кунаки", который пройдет в Абхазии с 15 по 20 ноября, на радио Sputnik Абхазия рассказала журналист, президент фестиваля Сулиета Кусова-Чухо.
С 15 по 20 ноября в столице Республики Абхазия пройдет XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".
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Проблема сохранения идентичности и языка существует у армянских общин за рубежом: за 50 лет ассимиляция может "поглотить" шесть миллионов армян.