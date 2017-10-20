Пилия о сотрудничестве Горсобрания Сухума с Россией: учимся не ссориться





"Мы ждем приглашения с Мосгордумы, поедем и найдем точки соприкосновения. Также у нас налаживаются контакты с городским Собранием Сочи – это повышение квалификации и опыт. Я всегда говорил и сейчас говорю, что у нас депутаты избираются, потому что им исполнилось 20 лет, и он решил баллотироваться, но это не значит, что он подготовленный и знающий. С администрацией сегодня рассориться легко. Эти контакты показывают, как нужно себя вести. Что-то получается, а что-то нет", — сказал Пилия.