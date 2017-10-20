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Константин Пилия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о сотрудничестве Горсобрания Сухума с Россией: учимся не ссориться

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Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о сотрудничестве с коллегами из России.

"Мы ждем приглашения с Мосгордумы, поедем  и найдем точки соприкосновения.  Также у нас налаживаются контакты с городским Собранием Сочи  – это повышение квалификации и опыт.  Я всегда говорил и сейчас говорю, что у нас депутаты избираются, потому что им исполнилось 20 лет, и он решил баллотироваться, но это не значит, что он подготовленный и знающий. С администрацией сегодня рассориться легко. Эти контакты показывают, как нужно себя вести. Что-то получается, а что-то нет", — сказал Пилия.


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