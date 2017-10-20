Пилия о сотрудничестве Горсобрания Сухума с Россией: учимся не ссориться

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о сотрудничестве с коллегами из России.
Пресс-конференция, анонсирующая программу VIII Абхазо-российского делового форума, состоялась в Sputnik в пятницу 20 октября.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 тысяч участников из 180 стран, завершится в Сочи 22 октября.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о давлении США на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью недопуска россиян на Олимпиаду
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.
В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.
Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.
Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.
Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.
В Ленинградской области России задержан руководитель ячейки ИГ – гражданин Таджикистана, его обвиняют в вербовке потенциальных террористов.
Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова намерена обжаловать отклоненный иск к МВД за отказ во временном убежище.
Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.