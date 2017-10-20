Читанава: в борьбе с мраморными клопами можем погубить абхазских пчел

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава на заседании Общественной палаты Абхазии высказал свои опасения, связанные с методами борьбы с вредителями в Абхазии.

"Применение химикатов наиболее простой метод, но он чреват последствиями. Мы можем загубить пчелопасеки, а нам не приходится говорить об уникальности абхазской пчелы (абхазянки). Поэтому с химикатами нужно быть осторожным, и получать на них специальные заключения", — сказал Читанава.