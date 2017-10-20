Читанава: в борьбе с мраморными клопами можем погубить абхазских пчел

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава на заседании Общественной палаты Абхазии высказал свои опасения, связанные с методами борьбы с вредителями в Абхазии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 октября в 21:30 на пересечении Проспекта Леона и Проспекта Аиааира.
В борьбе с мраморными клопами используют множество ядохимикатов. Корреспондент Sputnik Абхазия выяснила, насколько они безопасны.
Актуальным общественным трендом является тема здорового образа жизни – эта тема волнует многих.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.
В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.
Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.
Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.
Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.
В Ленинградской области России задержан руководитель ячейки ИГ – гражданин Таджикистана, его обвиняют в вербовке потенциальных террористов.
Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова намерена обжаловать отклоненный иск к МВД за отказ во временном убежище.
Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.