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Савелий Читанава рассказал как прошел второй этап лечения самшита
© Sputnik. Томас Тхайцук, Наала Авидзба

Читанава: в борьбе с мраморными клопами можем погубить абхазских пчел

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (38)
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Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава на заседании Общественной палаты Абхазии высказал свои опасения, связанные с методами борьбы с вредителями в Абхазии.

"Применение химикатов наиболее простой метод, но он чреват последствиями. Мы можем загубить пчелопасеки, а нам не приходится говорить об уникальности абхазской пчелы (абхазянки). Поэтому с химикатами нужно быть осторожным, и получать на них специальные заключения", — сказал Читанава. 

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (38)

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