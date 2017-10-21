Полянская: ты сама скульптор своего тела

Лето прошло, но это не означает, что можно дать волю чревоугодию и перестать следить за собой. Как рассказала инструктор по фитнесу Алина Полянская в интервью радио Sputnik Молдова , к счастью, такого мнения придерживается все больше граждан — здоровый образ жизни нынче в моде.

Однако, добавляет она, далеко не у всех получается сбросить вес и приобрести стройную фигуру — не говоря уже о модных "кубиках" пресса. Как это сделать и при этом не потерять решимости достичь явных положительных результатов? У Алины есть свои секреты, которыми она готова поделиться.