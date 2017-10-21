Попова о деловом форуме в Абхазии: откроет новые горизонты

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Вокруг Гагры Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов. Однако Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей. 14

Александр Градский сделал предложение Альдоне Цкуа В телевизионном музыкальном проекте "Голос", который в 2017 году стал шестым по счету, приняла участие певица из Абхазии Альдона Цкуа. 845