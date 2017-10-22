Доктор Сайков: врачи определили безвредную дозу алкоголя

Сто граммов водки в день могут считаться безвредной дозой алкоголя для взрослого мужчины, рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь врач-психотерапевт Дмитрий Сайков.

"Споры о том, что есть условно безвредная доза алкоголя для человека, ведутся достаточно давно. Кто-то говорит, что нет единой нормы для мужчин и женщин. Кто-то обращает внимание на то, что каждый человеческий организм индивидуален, и поэтому сложно говорить об одинаковом для всех количестве алкоголя, безвредном для организма", — сказал Сайков в интервью Sputnik Беларусь , добавив, что врачи давно определили безвредную дозу алкоголя.

По мнению доктора Сайкова, для взрослого мужчины такой дозой является сто граммов водки (40 мл спирта) в день. Если не переходить эту грань, то такая доза может быть профилактической в решении проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой или желудком.