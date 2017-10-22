15:13 22 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Дмитрий Сайков
© Sputnik. Александр Кривошеев

Доктор Сайков: врачи определили безвредную дозу алкоголя

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Сто граммов водки в день могут считаться безвредной дозой алкоголя для взрослого мужчины, рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь врач-психотерапевт Дмитрий Сайков.

"Споры о том, что есть условно безвредная доза алкоголя для человека, ведутся достаточно давно. Кто-то говорит, что нет единой нормы для мужчин и женщин. Кто-то обращает внимание на то, что каждый человеческий организм индивидуален, и поэтому сложно говорить об одинаковом для всех количестве алкоголя, безвредном для организма", — сказал Сайков в интервью Sputnik Беларусь, добавив, что врачи давно определили безвредную дозу алкоголя.

По мнению доктора Сайкова, для взрослого мужчины такой дозой является сто граммов водки (40 мл спирта) в день. Если не переходить эту грань, то такая доза может быть профилактической в решении проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой или желудком.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фото недели: молодежь фестиваля и растерянный Трамп
СПУТНИК_Силач из Кыргызстана заколачивает гвозди лбом и поднимает гантелю зубами
Богатырь из Кыргызстана поднимает гантели зубами и заколачивает гвозди лбом
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia