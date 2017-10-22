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Ираклий Лакрба
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Лакрба о деловом форуме в Абхазии: площадка, где встречаются спрос и предложение

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (10)
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Советник министра экономики Республики Абхазия Ираклий Лакрба в интервью Sputnik рассказал об участниках предстоящего Абхазо-российского делового форума в Абхазии.

"Хотел бы поблагодарить министерство экономики России за тот существенный вклад, который она  вкладывает в развитие двух стран. Россия  — партнер Абхазии, и, безусловно, торгово-экономические связи  — это тот фундамент, который обеспечит поступательное развитие двух стран. Что касается круглого стола, то он будет иметь практическое значение, будут представители реального сектора, торговых сетей России, представители абхазского бизнеса, которые заинтересованы в экспорте в Россию, а также представители государственных органов, таможни и многие другие", — сказал Лакрба Sputnik.


Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (10)

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