Лакрба о деловом форуме в Абхазии: площадка, где встречаются спрос и предложение

Советник министра экономики Республики Абхазия Ираклий Лакрба в интервью Sputnik рассказал об участниках предстоящего Абхазо-российского делового форума в Абхазии.
Некоторые очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.
Правительство Испании предлагает отстранить от должностей каталонское Женералитет и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 специалистов разных сфер из 180 стран мира, завершился ярким концертом.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.
В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.
Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.
Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.
Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.
В Ленинградской области России задержан руководитель ячейки ИГ – гражданин Таджикистана, его обвиняют в вербовке потенциальных террористов.
Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова намерена обжаловать отклоненный иск к МВД за отказ во временном убежище.
Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.