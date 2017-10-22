18:50 22 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Елена Жаркова
© Sputnik.

Жаркова: детям надо объяснять, как беречь природу

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0

Специалист по связям с общественностью Международного фонда защиты животных Елена Жаркова (IFAW) рассказала Sputnik о темах по защите животных.

О темах, которые обсуждают на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, рассказала специалист по связям с общественностью Международного фонда защиты животных Елена Жаркова.

По теме

Красивая природа и чистое море: туристы рассказали, что влечет их в Абхазию



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фото недели: молодежь фестиваля и растерянный Трамп
В американском ресторане камеры наблюдения засняли призрака
"Призрак" попал в объектив камеры наблюдения в американском ресторане
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia