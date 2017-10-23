Сергеев: российские инвестиции должны быть защищены абхазским государством

Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет проходило в городе Чехов Московской области с 18 по 21 октября.

В октябре 2016 года Министерство образования Абхазии издало приказ "Об организации питания обучающихся", в котором был утвержден перечень продуктов, запрещенных и рекомендованных для реализации в общеобразовательных учреждениях. Корреспондент Sputnik проверила, как в школьных столовых и буфетах выполняется этот приказ.