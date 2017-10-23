Джакония: 95% привитых людей гриппом не болеют

По словам врача-терапевта Зинаиды Джакония, вакцинация против гриппа продлится до конца осени.
Врач-терапевт пицундской городской больницы Зинаида Джакония в интервью Sputnik Абхазия рассказала, как проходит вакцинация против гриппа для жителей Пицунды, и что входит в состав вакцины.
По словам врача-терапевта Зинаиды Джакония, вакцинация против гриппа продлится до конца осени.
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Руководитель таможенного комитета Южной Осетии подвел итоги встречи с российскими коллегами, по вопросу ввоза в РФ автомобилей с югоосетинскими номерами.
В Баку покажут скандально известный российский фильм об истории любви цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды.
Корпорация «Росатом» проведет в Армении Олимпиаду для школьников с целью выявления одаренных детей, которые в будущем смогут работать в сфере атомной энергетики.