Джакония: 95% привитых людей гриппом не болеют

Врач-терапевт пицундской городской больницы Зинаида Джакония в интервью Sputnik Абхазия рассказала, как проходит вакцинация против гриппа для жителей Пицунды, и что входит в состав вакцины.

"Для жителей Пицунды и близлежащих сел имеется вакцина в количестве 700 доз. В течение двух недель сделано 215 прививок. В этом году состав вакцины такой же, как и в прошлом году. Вакцина 2016 года оправдала себя. Люди, которые были привиты, не болели, а если и болели, то не сами гриппом, а легкими вирусными инфекциями", — сказала Джакония.

По словам врача-терапевта Зинаиды Джакония, вакцинация против гриппа продлится до конца осени.



