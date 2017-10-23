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Илья Бачурин
© Sputnik.

Бачурин: цель фестиваля в Сочи достигнута

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Участники с разными политическими взглядами, разного вероисповедания, с разными культурными платформами не только нашли общий язык, но и стали друзьями, считает креативный продюсер фестиваля.

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Официальная церемония закрытия этого представительного молодежного форума прошла вечером 21 октября. Участниками форума стали более 20 тысяч молодых людей: представители общественных организаций, преподаватели, политики. Было представлено более 180 стран.

Креативный продюсер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, руководитель оргкомитета международной молодежной кинопремии Transform Nation Award Илья Бачурин рассказал радио Sputnik о своих ощущениях и эмоциях от прошедшего форума.

"Разъезжаться будет тяжело, но главная цель фестиваля достигнута", — отметил Бачурин.

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