Чкотуа о разграблении лифтов: невозможно заменить весь парк

По словам Чкотуа, кражи происходят только в тех домах, где установлены старые лифты, делится наблюдениями Чкотуа.
Подробнее читайте в материале Медная жила: охотники за цветметом разоряют лифты в Сухуме>>
Директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа в интервью корреспонденту Sputnik прокомментировал ситуацию с серией краж медных катушек из лифтовых шахт в Новом районе Сухума.
По словам Чкотуа, кражи происходят только в тех домах, где установлены старые лифты, делится наблюдениями Чкотуа.
Подробнее читайте в материале Медная жила: охотники за цветметом разоряют лифты в Сухуме>>
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе в центре столицы Абхазии около 13.30 во вторник 24 октября.
В сухумских школах открывают новые шахматные кружки, о том, как инициатива приживается и найдется ли место древней игре в образовательной программе, выясняла корреспондент Sputnik Амра Амичба.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе в центре столицы Абхазии около 13.30 во вторник 24 октября.
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Чего не хватает туристической отрасли Азербайджана, и почему путешественники зачастую выбирают соседнюю Грузию?
Военнослужащий-контрактник российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри, застрелился после случайного убийства сослуживца.
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Центризбирком Кыргызстана признал недействительными итоги президентских выборов на восьми избирательных участках.
Представители Россельхознадзора проведут проверки белорусских предприятий по производству яблок, томатов и грибов.
Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.
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В преддверии государственного визита Шавката Мирзиёева в Анкару Sputnik вспоминает, как непросто развивались узбеко-турецкие отношения.
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Парламент Южной Осетии не рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов после его критики в адрес нового спикера.
Чего не хватает туристической отрасли Азербайджана, и почему путешественники зачастую выбирают соседнюю Грузию?
Военнослужащий-контрактник российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри, застрелился после случайного убийства сослуживца.