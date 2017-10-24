Чкотуа о разграблении лифтов: невозможно заменить весь парк

Директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа в интервью корреспонденту Sputnik прокомментировал ситуацию с серией краж медных катушек из лифтовых шахт в Новом районе Сухума.

"Жители обратились к нам. Когда наши специалисты приехали, увидели, что на лифте нет контакторов, катушки. Это те вещи, которые можно снять и сдать на медь. Запчасти на один лифт стоят около 30-40 тысяч рублей, надо сказать, что они дефицитные", — сказал Чкотуа.

По словам Чкотуа, кражи происходят только в тех домах, где установлены старые лифты, делится наблюдениями Чкотуа.

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