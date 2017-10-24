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Председатель правления – президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей КАРПОВ
© Sputnik.

Карпов: абхазской продукции на российском рынке недостаточно

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В преддверии VIII Абхазо-российского делового форума в Абхазии председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в интервью Sputnik рассказал о потенциале взаимоотношений России и Абхазии.

"Продукция, которая производится в Абхазии, постепенно появляется в магазинах России, конечно, этой продукции недостаточно.  Предложение со стороны Абхазии нужно увеличивать, и эта потребность существует, так как достаточно значительный объем  плодоовощной продукции поставляется в Россию из-за границы. На мой взгляд, Абхазия могла бы это заполнить. Этот диалог  будем продолжать дальше", — сказал Sputnik Карпов.

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