Карпов: абхазской продукции на российском рынке недостаточно

"Продукция, которая производится в Абхазии, постепенно появляется в магазинах России, конечно, этой продукции недостаточно. Предложение со стороны Абхазии нужно увеличивать, и эта потребность существует, так как достаточно значительный объем плодоовощной продукции поставляется в Россию из-за границы. На мой взгляд, Абхазия могла бы это заполнить. Этот диалог будем продолжать дальше", — сказал Sputnik Карпов.