Арсалия: о состоянии культуры страны можно узнать только по театру





"Следующий год будет годом творческих ожиданий. Новая жизнь театра сложилась. У нас не такой большой город и страна, и это постоянный контакт со зрителем, который РУСДРАМ не прерывает в течение года. Сегодня держать зрителя в поле своего театра очень сложно. Мы приезжаем с коллегами в любой город, и первое, что мы хотим – это прийти в театр, потому что о состоянии культуры страны можно узнать только по театру", — сказала Арсалия.