15:55 25 Октября 2017
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Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия: о состоянии культуры страны можно узнать только по театру

Радио
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Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что 2017 год для Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера был новым этапом.

"Следующий год будет годом творческих ожиданий. Новая жизнь театра сложилась. У нас не такой большой город и страна, и это постоянный контакт со зрителем, который РУСДРАМ не прерывает в течение года. Сегодня держать зрителя в поле своего театра очень сложно. Мы приезжаем с коллегами в любой город, и первое, что мы хотим – это прийти в театр, потому что о состоянии культуры страны можно узнать только по театру", — сказала Арсалия. 


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