Данюк: ЕС находится в состоянии системного кризиса

За референдумами о независимости отдельных провинций Испании и Италии стоит прагматизм местных жителей, считает эксперт Никита Данюк.
Никита Данюк о законности референдумов
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что референдумы о независимости связаны, в первую очередь, со слабостью центральных властей и недовольством местных жителей несправедливым, по их убеждению, перераспределением доходов.
Он заявил Sputnik, что с точки зрения национального права эти референдумы незаконны. Другое дело, что теперь, после проведения народного волеизъявления, пытаться затолкнуть обратно фарш в мясорубку не получится, и центральные власти совершат еще большую ошибку, если постараются силовым методом подавить инакомыслие в регионах.
В четверг из-за прохождения холодного атмосферного фронта Средиземноморского циклона, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.