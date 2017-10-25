Данюк: ЕС находится в состоянии системного кризиса

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что референдумы о независимости связаны, в первую очередь, со слабостью центральных властей и недовольством местных жителей несправедливым, по их убеждению, перераспределением доходов.

Он заявил Sputnik, что с точки зрения национального права эти референдумы незаконны. Другое дело, что теперь, после проведения народного волеизъявления, пытаться затолкнуть обратно фарш в мясорубку не получится, и центральные власти совершат еще большую ошибку, если постараются силовым методом подавить инакомыслие в регионах.



