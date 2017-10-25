Терзян о гастролях камерного оркестра в Москве: "хулиганили" на сцене

"Мы готовились очень серьезно, но волнение ушло после первого концерта, когда мы увидели полный зал и восторг у зрителей. Первые два концерта прошли в Кафедральном Соборе святых Петра и Павла, третий концерт прошел в музее имени Пушкина, четвертый концерт состоялся в Центральном Доме журналиста. В программе прозвучала французская музыка, "Реквием" Моцарта, «Сказки Венского леса», а также же абхазская музыка", — сказал Терзян.

Первые гастроли Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву прошли с 20 по 22 октября.



