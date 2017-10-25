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Давид Терзян
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Терзян о гастролях камерного оркестра в Москве: "хулиганили" на сцене

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Дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о первых гастролях Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву.

"Мы готовились очень серьезно, но волнение ушло после первого концерта, когда мы увидели полный зал и восторг у зрителей.  Первые два концерта прошли в Кафедральном Соборе святых Петра и Павла, третий концерт прошел в музее  имени Пушкина, четвертый концерт состоялся в Центральном Доме журналиста. В программе прозвучала французская музыка, "Реквием" Моцарта, «Сказки Венского леса», а также же абхазская музыка", — сказал Терзян. 

Первые гастроли Государственного  камерного оркестра Республики Абхазия в Москву  прошли с 20 по 22 октября.


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