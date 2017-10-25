Терзян о гастролях камерного оркестра в Москве: "хулиганили" на сцене

Первые гастроли Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву прошли с 20 по 22 октября.
Дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о первых гастролях Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву.
Первые гастроли Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву прошли с 20 по 22 октября.
О том, как отметили 50-летие знаменитого на весь Советский Союз курорта Пицунда, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В четверг из-за прохождения холодного атмосферного фронта Средиземноморского циклона, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок", проходивший в республике с 16 по 25 октября, собрал представителей Союзов художников Абхазии и России.
Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.
В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.
Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.
Казахстанский бизнесмен признался в убийстве экс-председателя АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева в 2004 году по заказу олигарха Мухтара Аблязова.
Переговоры между Казахстаном и Кыргызстаном по вопросу урегулирования ситуации на границе можно считать провальными – подписание "дорожной карты" не состоялось.
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении авторов российского информационного агентства "Регнум".
Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.
Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.
Бои местного значения за министерство обороны Молдовы завершилась. Каким будет министр обороны и чего от него ожидать?
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу России.
Юрист, оказывающий иностранным работникам правовую помощь в России, рассказал, почему бюрократия вынуждает мигрантов нарушать закон.
Присутствие подразделений НАТО в Эстонии является всего лишь дорогой иллюзией безопасности, считает эстонский политик
Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.
В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.
Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.