Судаков: гастроли камерного оркестра в Москве перешли в статус фестиваля

Художественного руководителя и главного дирижер Государственной капеллы Москвы Анатолий Судаков в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как выступила капелла вместе Государственным камерным оркестром Республики Абхазия в Москве.

"Мне кажется, эти гастроли вышли за рамки понимания гастролей, скорее, это был фестиваль. Получилось содружество коллективов и нескольких сфер музыкальной культуры. Были привлечены солисты Абхазской филармонии и Государственной капеллы Москвы, танцевальное шоу, мультимедиа проект, международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, фонд "Бельканто" — все это можно назвать минифестивалем", — сказал Судаков.