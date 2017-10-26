16:11 26 Октября 2017
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Николай Буртов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Буртов: радует, что старый Сухум не портят псевдоархитектурой

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О значимости международных арт-пленэров на радио Sputnik Абхазия рассказал участник II Российско-абхазского арт-пленэра "Диалог красок", Заслуженный художник России Николай Буртов.

II Российско-абхазский арт-пленэр "Диалог красок" проходил в Абхазии с 16 по 25 октября. Участники арт-пленэра побывали в живописных уголках Абхазии и писали осенние пейзажи в Новом Афоне, на озере Рица, в старой части Сухума, в Ткуарчале, Очамчыре, ездили в горный  Каман и к храму в Мокве. 

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