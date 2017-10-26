Попова о деловом форуме в Абхазии: акцент на малый и средний бизнес

О том, что собой будет представлять VIII Абхазо-российский деловой форум, на радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Анна Попова.

"В этом году у нас впервые речь пойдет об инструментах поддержки торгово-экономических связей. В прошлом году эта тема была немного в другом разрезе. На этот раз эти вопросы будут широко обсуждаться в рамках отдельного круглого стола", — рассказала Анна Попова в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия вновь стало официальным информационным партнером VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме, участие в котором примут представители деловых кругов России и Абхазии. Форум пройдет в Сухуме 27 октября.



