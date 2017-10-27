Ходько о деловом форуме: особое внимание уделим инвестклимату Абхазии





"Особенность Абхазо-российского делового форума в этом году в том, что мы попытались сконцентрироваться на важных вопросах, которые связаны с формированием инвестиционного климата в Абхазии. Больший упор будет делаться на экономику", — рассказал Слава Ходько.