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Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кове о Евразийском экономическом союзе: выгодное направление

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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Из временной студии радио Sputnik на форуме министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в интервью корреспонденту Дарье Чередник ответил, нет ли у Абхазии намерений вступить в Евразийский экономический союз, который сейчас динамично расширяется.

"Для нас было бы очень интересно находиться в том пространстве, где находится Российская Федерация и другие государства. Более того, сегодня мы ведем работу по унификации законодательства, стараясь приблизить его максимально к тому законодательству, которое сегодня действует и в отношении Евразийского союза – очень перспективное направление. Сегодня наши российские коллеги пытаются сделать все возможное для того, чтобы мы в том или ином виде могли присутствовать на этой площадке, для нас это интересное и выгодное направление", — сказал Кове. 


Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)

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