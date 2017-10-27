Кове о Евразийском экономическом союзе: выгодное направление





"Для нас было бы очень интересно находиться в том пространстве, где находится Российская Федерация и другие государства. Более того, сегодня мы ведем работу по унификации законодательства, стараясь приблизить его максимально к тому законодательству, которое сегодня действует и в отношении Евразийского союза – очень перспективное направление. Сегодня наши российские коллеги пытаются сделать все возможное для того, чтобы мы в том или ином виде могли присутствовать на этой площадке, для нас это интересное и выгодное направление", — сказал Кове.