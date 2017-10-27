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VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сергеев на форуме в Абхазии: необходимо построить "дороги" к бизнесу

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Из временной студии радио Sputnik на форуме председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев дал оценку торгово-экономическим отношениям России и Абхазии.

"Обязательно нужно строить инфраструктуру и, прежде всего, должны быть усилия государства для того, чтобы построить эти «дороги», построить коммуникации, чтобы пришел бизнес, для того, чтобы территория стала привлекательной. На сегодняшний день российский рынок настолько велик, что он съест любую абхазскую продукцию, а Абхазии нужно стараться как можно больше его заполнять", — сказал Сергеев.

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