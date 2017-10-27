Сергеев на форуме в Абхазии: необходимо построить "дороги" к бизнесу

"Обязательно нужно строить инфраструктуру и, прежде всего, должны быть усилия государства для того, чтобы построить эти «дороги», построить коммуникации, чтобы пришел бизнес, для того, чтобы территория стала привлекательной. На сегодняшний день российский рынок настолько велик, что он съест любую абхазскую продукцию, а Абхазии нужно стараться как можно больше его заполнять", — сказал Сергеев.