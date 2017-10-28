Скорик: вакцины от гриппа хватит на всех жителей Абхазии

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О том, где в Абхазии можно сделать прививку от гриппа, насколько эта процедура необходима и безопасна, на радио Sputnik Абхазия рассказала главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик.

/ Как рассказала Людмила Скорик в интервью журналисту Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия, прививки от гриппа в Абхазии делаются за счет государственных средств, а завезенной из России вакцины достаточно для того, чтобы охватить все население страны. Все подробности слушайте в аудиоподкасте.

