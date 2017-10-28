Скорик: вакцины от гриппа хватит на всех жителей Абхазии

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О том, где в Абхазии можно сделать прививку от гриппа, насколько эта процедура необходима и безопасна, на радио Sputnik Абхазия рассказала главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Все подробности слушайте в аудиоподкасте.
При поддержке министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые проходит фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".
Отчетный концерт государственного ансамбля танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия состоялся 27 октября в государственной филармонии имени Раждена Гумба.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.