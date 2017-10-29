Прокопенко: любая страна может подвергнуться вирусной атаке

"Интернет глобален. То, что появилось сегодня в одном месте, завтра, а может, даже через несколько часов появится на другом конце земли. И Прибалтика тут не исключение", — сказал Прокопенко.
Европу накрыла новая волна кибератак, пострадали в основном Россия, Украина, Германия и Турция.
"Интернет глобален. То, что появилось сегодня в одном месте, завтра, а может, даже через несколько часов появится на другом конце земли. И Прибалтика тут не исключение", — сказал Прокопенко.
О главном предназначении музыки и композитора, о первом "съедобном" гонораре, и о том, из чего сотканы люди, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Народный артист СССР Евгения Дога, который приехал в Абхазию для участия в фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".
В ходе совместных поисков российских и норвежских спасателей были найдены обломки Ми-8, пропавшего в четверг у берегов архипелага Шпицберген.
Необходимые вещи и безграничную любовь привезла "Мисс мира 2008" с собой в Абхазию в свой первый благотворительный визит. О том, как Ксения Сухинова оказала помощь многодетным семьям и не только, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
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Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.