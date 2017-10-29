Прокопенко: любая страна может подвергнуться вирусной атаке

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Композитор Евгений Дога: музыка дарит дозу добра О главном предназначении музыки и композитора, о первом "съедобном" гонораре, и о том, из чего сотканы люди, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Народный артист СССР Евгения Дога, который приехал в Абхазию для участия в фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". 3

Обломки российского Ми-8 найдены недалеко от Баренцбурга В ходе совместных поисков российских и норвежских спасателей были найдены обломки Ми-8, пропавшего в четверг у берегов архипелага Шпицберген. 21