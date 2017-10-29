Степанян: Абхазия - один из приоритетных партнеров для Крыма

Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Александр Степанян в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Абхазии в интервью Sputnik рассказал, есть ли конкуренция между Крымом и Абхазией в сфере туризма.
В рамках фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Абхазской госфилармонии прошел вечер памяти писателя Фазиля Искандера, на котором своими воспоминаниями поделился писатель Виктор Ерофеев.
Знаменитый Парк принца Ольденбургского в Гагре плавно обретает новый облик и пребывает в "молчаливом ожидании" кардинальных изменений, о которых рассказал корреспонденту Sputnik директор МУП "Парк принца Ольденбургского" Леонид Берзения, чье детство прошло под кронами деревьев этого субтропического "островка".
Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября, сборная Абхазии заняла 10 место.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.