Степанян: Абхазия - один из приоритетных партнеров для Крыма





"Конкуренция, конечно же, есть, от этого никуда не уйти. Если не будет Крыма, конкуренция в любом случае будет с другими странами. Есть Турция, Болгария, где очень развит туризм, этого не надо бояться. Конкуренция оказывает положительное воздействие, она поможет улучшить инфраструктуру и в Крыму, и в Абхазии. Кроме того, есть взаимный интерес, и он может быть развит во взаимовыгодном событийном, религиозном, культурном, этническом туризме. Поэтому бояться не надо, надо идти вперед", — сказал Степанян.