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Александр Степанян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Степанян: Абхазия - один из приоритетных партнеров для Крыма

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (43)
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Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Александр Степанян в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Абхазии в интервью Sputnik рассказал, есть ли конкуренция между Крымом и Абхазией в сфере туризма.

"Конкуренция, конечно же, есть, от этого никуда не уйти. Если не будет Крыма, конкуренция в любом случае будет с другими странами. Есть Турция, Болгария, где очень развит туризм, этого не надо бояться. Конкуренция оказывает положительное воздействие, она поможет улучшить инфраструктуру и в Крыму,  и в Абхазии. Кроме того, есть взаимный интерес, и он может быть развит во взаимовыгодном событийном, религиозном, культурном, этническом туризме. Поэтому бояться не надо, надо идти вперед", — сказал Степанян.


Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (43)

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